Dave Gahan & Soulsavers interpretan las canciones de 'Imposter' en exclusiva para Radio 3

El vocalista de Depeche Mode, Dave Gahan, publicó el pasado mes de noviembre un nuevo disco de versiones bajo el título de Imposter. Gahan ha grabado este álbum con su proyecto paralelo, Dave Gahan & Soulsavers, que ofrecen ahora esta actuación exclusiva para Radio 3.

Te presentamos una sesión en directo en la que Dave Gahan & Soulsavers interpretan algunas de las canciones de Imposter: "Shut Me Down" de Rowland S. Howard, "Not Dark Yet de Bob Dylan, "Where My Love Lies Asleep" de Gene Clark y "Always On My Mind" de Elvis Presley.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona - Dave Gahan & Soulsavers - 15-11-21 Escuchar audio

Imposter es un álbum de versiones radicalmente personal donde el "impostor" no solamente reconoce el trabajo de sus mayores, sino que resignifica algunas de las canciones que han marcado su vida. Gahan interpreta canciones míticas de Neil Young ("A man needs a maid") o Bob Dylan ("Not dark yet"), así como canciones de artistas contemporáneos como PJ Harvey, Mark Lanegan o Cat Power.

También hay hueco para otros tantos clásicos popularizados en su día por Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Elvis Costello ("The dark end of the street"), Nina Simone, Jeff Buckley ("Lilac wine"), Nat King Cole, Sammy Davis Jr, Judy Garland, Michael Jackson, Elvis Presley, Willie Nelson o Pet Shop Boys ("Always on my mind").

Grabado y producido por los propios Soulsavers en los estudios Shangri-La de Malibú, en California, este tercer trabajo de estudio ocupa el lugar más íntimo en la carrera de Dave Gahan & Soulsavers. Se trata de la historia de Gahan, de su propia vida y en su propia voz pero a través de las canciones de otros... Tal y como él mismo reconoce, "estas canciones han marcado mi vida, aún me conmueven. Ahora espero que otras personas las sientan de forma especial, sobretodo esa gente que ama la música y lo ha hecho durante años".