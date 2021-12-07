Radio 3 en el Museo Guggenheim de Bilbao

El museo Guggenheim de Bilbao es uno de los iconos del arte contemporáneo y el próximo miércoles, 15 de diciembre, Radio 3 te presenta desde allí una edición especial de Generación Ya. A partir de las 12.00 del mediodía desde el Atrio del Museo, el corazón del espacio arquitectónico ideado por Frank O. Ghery.

Te ofreceremos en directo una visita por las salas del Museo que alberga piezas de Rothko, Richard Serra, Eduardo Chillida o Jeff Koons, y nos detendremos en una de las últimas exposiciones inauguradas por el museo: Mujeres de la Abstracción, un recorrido por la historia de la contribución de las mujeres a este movimiento artístico.