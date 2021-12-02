Nace Relevo, una apuesta por los artistas emergentes

Nace Relevo, un festival que reúne 20 artistas del nuevo panorama musical. Serán 20 propuestas repartidas en cinco salas emblemáticas de Madrid. Se trata de un evento diurno que arrancará a las 12 h y que se alargará hasta las 19h. Café La Palma, El Sótano, Sala Juglar, Tempo Club y Wurlitzer Ballroom acogerán cuatro conciertos cada una. Al tratarse de espacios muy próximos entre sí, el festival está planteado de tal manera que puedas visitar diferentes recintos a lo largo del día.

Con una programación ecléctica, diversa y estimulante, el principal valor de Relevo reside en el descubrimiento, haciendo parada en multitud de géneros musicales.