La Alianza Europea de las Academias debate sobre el poder del arte

Los días 2 y 3 de diciembre, el Círculo de Bellas Artes acoge las jornadas “El poder del arte: la defensa de una comprensión transnacional de la cultura europea”, que situarán a Madrid como capital europea de la Cultura.

La cumbre está organizada por la Alianza Europea de las Academias, formada por setenta centros culturales e instituciones europeas. Este ambicioso proyecto común se fundó el pasado año en Berlín, con el propósito de reivindicar el valor de la cultura como garante de valores

europeos como la democracia, la diversidad o la libertad de creación, que hoy en día están amenazados en muchos lugares del continente. La reunión de la próxima semana aportará soluciones a estos problemas desde el mundo de la cultura, el arte y la ciencia.

Entre los temas a debatir, nos preguntaremos cómo podemos utilizar el potencial de la cooperación artística para superar la política cultural nacional en Europa o de qué manera la radicalización política pone en peligro la libertad artística. Las jornadas serán inauguradas por el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el jueves, 2 de diciembre, a las 18h, y clausuradas por Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Participan el Embajador de la República Federal de Alemania, Wolfgang Dold, Jeanine Meerapfel (Presidenta de la Academia der Künste de Berlín), Elvira Dyangani Ose (Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) o Christos Carras (Director Ejecutivo del Centro Cultural Onassis). También escucharemos las reflexiones de importantes nombres de la cultura europea, como los escritores Aleš Šteger, Antonio Muñoz Molina o Cécile Wajsbrot.