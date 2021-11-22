Déjate atrapar, Radio 3 en el Museo Reina Sofía

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es una de las grandes instituciones culturales de todo el mundo. A lo largo de estos últimos meses ha ido rediseñando toda su colección respondiendo a desafíos temáticos y la creatividad actual.

El próximo viernes 26, además, se presentarán nuevos espacios para aumentar la superficie expositiva con la intención de mostrar obras y temáticas actuales que hasta ahora ha estado ausentes de la actividad museística.

Bajo el lema Déjate atrapar la colección 1881-2021 , el museo presenta una colección de creación contemporánea que se adentra en el presente como no la ha realizado ningún museo antes.

Radio 3 emitirá ese día desde diferentes lugares del museo los programas Generación ya (de 12 a 14 horas), Cuando los elefantes sueñan con la música (de 15 a 16h), con la actuación en directo de Sinatra&Jobim Project y Efecto Doppler (de 20 a 21h) con el objetivo de celebrar un espacio único y nuestra complicidad con la cultura.