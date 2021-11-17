eXtrañas heterodoXias en videostreaming desde el Thyssen

¿Quieres descubrir cómo se hace eXtrañas heterodoXias, el programa de Niño de Elche en Radio 3?

Te invitamos a verlo, y con la participación del guitarrista Raúl Cantizano, en un lugar muy especial: El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Síguelo en videostreaming en nuestra web y app con un emblemático cuadro de Francis Bacon como testigo: su retrato de George Dyer.

Francis Bacon es una de las personalidades artísticas más influyentes del siglo XX. El irlandés de padres ingleses retrató como nadie el aspecto más amargo de la existencia. Su obra será testigo de un programa de Radio 3 tan especial como el que firma Niño de Elche cada sábado.

eXtrañas heterodoXias es un programa donde las formas de hacer son el nexo vertebrador de un sinfín de complejas disciplinas que conforman el

difícil y amplio campo artístico.

Descúbrelo en directo este sábado 20 de noviembre a las 17.00h, con Niño de Elche desde el Thyssen, en videostreaming en la web y la app de Radio 3.