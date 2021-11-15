'Hoy empieza todo' en el Festival de Narrativas Cuéntalo

Groucho, que tenía frases para todo, decía de la familia que era una gran institución. Por supuesto, contando con que te guste vivir en una institución. Sarcasmos aparte, la familia es el lugar en el que nos encanta vivir como lectores por la extraordinaria variedad de historias que provoca. Así que el festival de Narrativas Cuéntalo de Logroño es un sitio perfecto en el que recalar.

De familias como material literario sabe mucho Elvira Lindo, en cuya última novela, A corazón abierto, es sencillo rastrear su biografía. O Luis Landero, autor de Lluvia fina, con la familia como tema principal. También contaremos con el artista Abel Azcona, que ha hecho de su vida y origen la sustancia de sus obras, El Patio Teatro (premio Ojo Crítico), la pianista Elena Aranoa y los responsables de las editoriales Pepitas de Calabaza y Fulgencio Pimentel.

Con ellos estaremos este martes, 16 de noviembre, a partir de las 9.00h de la mañana en un especial Hoy empieza todo en la sala Amós Salvador de Logroño, desde el Festival de Narrativas Cuéntalo. Te esperamos.