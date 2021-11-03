Nuevos contenidos en vídeo de Radio 3 Extra

La plataforma de contenidos audiovisuales Radio 3 Extra presenta nuevos contenidos. A los podcast y vídeos que publicamos cada día en nuestra web y la app exclusiva de Radio 3 se unen ahora 'Talking Hits' y 'Los viernes pinchamos'.

En Talking Hits los artistas nos contarán cómo han creado sus grandes canciones. La fuente de inspiración, el modo de producción, los secretos que tienen las canciones más sugestivas de la música española contado por sus propios creadores en una producción en la que, además,

nos descifran los rincones y modos que esconden las canciones que forman parte de nuestras vidas. Tendrás disponible un nuevo capítulo cada miércoles.

Y con 'Los viernes pinchamos' queremos acercarte el universo y las técnicas de los djs de un modo muy particular. Para que asumas los trucos y habilidades de los grandes discjokeys en un coleccionable en vídeo que cada semana te ofrecerá Radio 3 Extra. Descubre su primer capítulo este 5 de noviembre y amplia tus conocimientos con un nuevo capítulo cada viernes.

A estas novedades hay que añadir podcasts como Mi camerino, Top Gus Extra, The Selector, Amordiscos, Rock and Roll High School, Resonancias, Doce Pulgadas o The SelectorAmordiscosRock and Roll High SchoolResonanciasDoce PulgadasNo hay leones en Escocia programas en vídeo como Backline, Buzón de baile, Desatados, Lola Lara Literal o Buzón de baileDesatadosLola Lara LiteralReverb; formatos innovadores como Mándame un audio, además de nuestros especiales con nuevos formatos, tecnologías y lenguajes.

Música, danza, artes plásticas, cine, cultura e innovación en Radio 3 Extra.