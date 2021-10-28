The Black Keys en concierto en Radio 3

Con motivo de la publicación de una edición de lujo de “El camino”, que conmemora el décimo aniversario de la salida de este trabajo de The Black Keys, Radio 3 te ofrece un concierto perteneciente a la gira de presentación de ese trabajo, clave para entender la carrera del dúo estadounidense. Será este lunes 1 de noviembre a las 22h en una ocasión única para disfrutarlo.

Esa actuación tuvo lugar en Bélgica, en el célebre festival Pukkelpop, el 18 de agosto de 2012 y estuvo basada principalmente en el ya citado “El camino” y en “Brothers”, de 2010.

“El camino” es el disco más importante en la carrera del grupo formado por Patrick Carney y Dan Auerbach. Contó con la aportación de Danger Mouse, lo que ayudó a estilizar y refinar el sonido de garaje de alta fidelidad tan característico de The Black Keys. “El camino” se llevó tres grammys y una de sus canciones, “Lonely boy”, se convirtió en uno de los himnos de la década de los 10 del siglo XXI.

El Pukkelpop es uno de los festivales de más solera en Europa. Se lleva celebrando desde 1985 en diversas localizaciones y solo se ha suspendido una vez, en 1989.

*Este programa especial no estará disponible en A La Carta.