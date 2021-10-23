El mundo de la música se somete a análisis en BIME Pro

Radio 3 vuelve a su cita otoñal con el mercado musical. Artistas y profesionales de la industria musical se dan cita en la 9ª edición del festival BIME Pro, que se celebra del 27 al 29 de octubre en Bilbao.

El Palacio Euskalduna acogerá más de 80 paneles de temáticas diversas y talleres expertos que esperan recibir a más de 3.000 profesionales. Radio 3 estará presente en el desarrollo de este importante encuentro de la industrial musical internacional. '180 Grados' con Virginia Díaz atenderá al arranque de los encuentros con una edición especial en directo el miércoles 27 a las 11h.

El jueves 28, artistas y profesionales protagonistas de paneles, encuentros y talleres estarán presentes en un programa especial de 17 a 19h. conducido por José Manuel Sebastián ('Que parezca un accidente') y Leyre Guerrero ('Na Na Na'), y que podrás seguir en FM en Radio3, en radio3.es y en nuestra app exclusiva.