El mundo de la música se somete a análisis en BIME Pro
- La 9º edición de BIME PRO se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao del 27 al 29 de octubre de 2021.
- '180 Grados' con Virginia Díaz estará presente en el arranque de las ponencias
- Todos los protagonistas en un programa especial con José Manuel Sebastián y Leyre Guerrero
- Síguelo en directo en Radio 3, radio3.es y nuestra app exclusiva
Radio 3 vuelve a su cita otoñal con el mercado musical. Artistas y profesionales de la industria musical se dan cita en la 9ª edición del festival BIME Pro, que se celebra del 27 al 29 de octubre en Bilbao.
El Palacio Euskalduna acogerá más de 80 paneles de temáticas diversas y talleres expertos que esperan recibir a más de 3.000 profesionales. Radio 3 estará presente en el desarrollo de este importante encuentro de la industrial musical internacional. '180 Grados' con Virginia Díaz atenderá al arranque de los encuentros con una edición especial en directo el miércoles 27 a las 11h.
El jueves 28, artistas y profesionales protagonistas de paneles, encuentros y talleres estarán presentes en un programa especial de 17 a 19h. conducido por José Manuel Sebastián ('Que parezca un accidente') y Leyre Guerrero ('Na Na Na'), y que podrás seguir en FM en Radio3, en radio3.es y en nuestra app exclusiva.
Apolo, el dios de BIME Pro
Este año el congreso BIME Pro toma como inspiración la figura de Apolo, dios griego de la poesía y la música que han alimentado la sensibilidad del ser humano desde el comienzo de los tiempos, pero también de la razón y el conocimiento sin los que sería inviable un desarrollo sano y sostenible de la cultura.
En sus ponencias se darán cita artistas como Raphael, Shirley Manson, Mala Rodriguez, Bomba Estéreo y John Acquaviva.También protagonistas del ámbito profesional cpmo Fabio Acosta e Iván Alarcón, mánagers de J. Balvin, Rosa Lagarrigue, CEO de RLM y Gay Mercader, mítico promotor español y Jon Ollier, agente de Ed Sheeran, liderando un programa compuesto por referentes del sector. Además, la artista argentina Zoe Gotusso ofrecerá una charla en el marco de BIME Campus.
Además, BIME reafirma su compromiso de establecer rutas alternativas en la industria musical que faciliten y multipliquen los flujos artísticos y profesionales entre América Latina y Europa, ampliando su espacio con Bogotá como nueva sede al otro lado del Atlántico a partir de abril de 2022.