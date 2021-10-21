La música sonará por La Palma en Radio 3

Los Vinagres han congregado a más de una quincena de amigos para ayudar a La Palma, su isla, devastada por el volcán que entró en erupción hace más de un mes.

Dani, Don Patricio, Carolina Durante, Ginebras, Joe Crepúsculo, Sexy Zebras, Bejo, Kimberley Tell, Cariño, La La Love You, Valeria Castro, David Rees, Baldosa, Ankli, Renzzo El Selector y, por supuesto, Los Vinagres, se darán cita en el Vinagrenéfico, un festival que tendrá lugar el 28 de octubre en Madrid.

rne

Radio 3 se suma a la causa y te ofrece el festival, en directo, desde las 21.00h y con los comentarios de Julio Ródenas.

El 28 de octubre, en la sala La Riviera de Madrid, más de cuatro horas de música en directo por y para La Palma. Todos los beneficios obtenidos irán para el Cabildo de La Palma. Si te resulta imposible acudir, puedes colaborar adquiriendo una entrada de Fila Cero a modo de donativo.