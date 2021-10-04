'Mi Camerino', 'Reverb' y 'Lola Lara Literal' llegan a Radio 3 Extra

Continuamos creando nuevos contenidos en Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos en podcast y vídeo de Radio 3. Residencias de artistas, vídeos con los secretos de los mejores guitarristas y la actualidad con filtro especial de ironía.

Estrenamos 'Mi camerino', un programa muy personal firmado por Javier Vielba, de Arizona Baby, Corizonas y El Meister. Compartiendo pasión en forma de canciones y vivencias sobre la música y la cultura popular. Con él nace una serie de residencias exclusivas con los mejores artistas que podrás disfrutar en Radio 3 Extra.

En vídeo te presentamos 'Reverb, guitarristas del rock español' una serie presentada por Jorge Salán con los mejores guitarristas del rock español. Nos desvelarán sus secretos y trucos los músicos que han cambiado el rock en España, como Paco Laguna de Obús, Alberto Cereijo de Los Suaves, Luis Cruz de Topo, Pablo García de Warcry o Alberto Rionda de Avalanch, entre otros.

También en vídeo cada semana llega 'Lola Lara Literal' para estar al tanto de lo que ha pasado en los últimos días. Resumido a su manera, por supuesto. Es decir, con grandes dosis de humor e ironía.

Novedades que se suman al recientemente estrenado 'Mándame un audio' para escuchar las conversaciones de un grupo de gente relacionada con el mundo de la cultura y el entretenimiento. Un experimento sonoro muy especial a través de las notas de voz que intercambian entre ellos. Ya tienes disponible su segunda entrega con Ines Hernand.