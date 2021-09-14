Efecto Doppler en el festival Centroamérica Cuenta

Dice Sergio Ramírez que se ha preguntado muchas veces cómo sería ser escritor en un país apacible, porque el contexto político siempre ha estado en el trasfondo de la literatura latinoamericana. Lo afirmaba en la apertura del festival literario Centroamérica Cuenta, el evento que él mismo impulsó en 2013 para hacer de Nicaragua un altavoz de la creación literaria latinoamericana al mundo. La pandemia convirtió el festival en un encuentro virtual y en la presente edición se desarrolla en Madrid con el apoyo de la AECID y Casa de América para seguir siendo un espacio de reflexión sobre los vínculos de la literatura a ambos lados del Atlántico.

Efecto Doppler realiza un programa especial desde Centroamérica cuenta el próximo 15 de septiembre, con la presencia de Sergio Ramírez, quien presenta estos días en nuestro país Tongolele no sabía bailar (Alfaguara), una novela negra con el trasfondo de las revueltas populares de 2018 que inauguraron un nuevo ciclo para el país centroamericano.

Una nueva etapa se abre también para la emblemática revista literaria Cuadernos Hispanoamericanos, publicación que desde 1948 ha fomentado el diálogo entre escritores y escritoras de los países hispanohablantes y pone en valor la pluralidad y riqueza del español más allá de nacionalidades. Nos acompañarán su director, Javier Serena, y el responsable de la acción cultural de la AECID, Guzmán Palacios.

Estarán también con nosotros los escritores Clara Obligado, José Adiak Montoya y Michelle Roche, autores que viven y escriben lejos de sus lugares de origen y con los que conversaremos sobre identidad y escritura errante.

Este programa especial se realizará desde la sede de Casa de América en Madrid, el próximo miércoles 15 de septiembre a partir de las 20:00 horas. El acceso del público al auditorio es libre hasta completar el aforo.