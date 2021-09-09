Radio 3 en el festival Puwerty

Radio 3 celebra la creatividad más joven. Lo hace este viernes 10 de septiembre desde La Casa Encendida de Madrid, con una edición especial del programa Generación Ya, para hablar sobre el festival Puwerty, que se celebra este sábado.

Un encuentro en el que charlaremos con Ángel Aranda y María del Río, comisarios del festival, además de muchos otros artistas que participarán en el festival y con los que conoceremos lo último en vieojuegos, creación audiovisual y musical o la revolución de los streamers.

Puedes ver el programa en directo este viernes 10 de septiembre de 12 a 14h. en La Casa Encendida de Madrid. La entrada es libre hasta completar el aforo.