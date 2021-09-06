Nueva temporada en Radio 3

Cambia la cultura, cambia la creatividad, cambia la sociedad. Estrenamos nuevos programas en Radio 3. Comenzamos una nueva temporada con nuestro apoyo a la cultura, a la creatividad joven española, a la innovación. Con nuevos programas en Radio 3 y Radio 3 Extra.

Radio 3, dinámica como la sociedad, compartiendo pasión y emoción con una nueva temporada con contenidos nuevos en la programación diaria y en el fin de semana:

eXtrañas heterodoXias, con Niño de Elche . Un programa sobre las complejas disciplinas que conforman el difícil y amplio campo artístico. Los sábados a las 17.00h.

. Un programa sobre las complejas disciplinas que conforman el difícil y amplio campo artístico. Los sábados a las 17.00h. Que parezca un accidente, con José Manuel Sebastián, con la colaboración de Aníbal Gómez, Rocío Saiz, Julia de Castro y Jimena Marcos. . Irreverencia ilustrada y escándalo fino. Un programa con cultura, personajes y vida bohemia. De lunes a jueves a las 22.00h.

con la colaboración de . Irreverencia ilustrada y escándalo fino. Un programa con cultura, personajes y vida bohemia. De lunes a jueves a las 22.00h. Generación Ya, con María Taosa . Un magazine sobe los nuevos movimientos culturales y sociales que moldean el presente y el futuro. De lunes a viernes a las 12.00h.

. Un magazine sobe los nuevos movimientos culturales y sociales que moldean el presente y el futuro. De lunes a viernes a las 12.00h. Bandeja de Entrada, con Gustavo Iglesias . Pop militante en ausencia de prejuicios. Todos los sábados y domingos a las 12.00h.

. Pop militante en ausencia de prejuicios. Todos los sábados y domingos a las 12.00h. Los Ultrasónicos con Jesús Bombín, Kiko Helguera y el Doctor Soul. Músicas de todos los colores para romper la barrera del sonido. Los domingos a las 19.00h.

Además, crecen nuestros programa de ecología (El bosque habitado), videojuegos y ciencia (Fallo de Sistema), grupos emergentes (Capitán Demo), cine en Tres en la Carretera y también Territorio 9, nuestro programa de cómics, ilustración y tatuajes.

Y no solo eso, en Radio 3 Extra, nuestra plataforma de contenidos audiovisuales exclusivos para la la web, redes sociales y app, tenemos muchas novedades que descubrirás en los próximos días. Pasión por la cultura, por la música, por la creatividad.

Radio 3. ¿Lo pillas?