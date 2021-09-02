El Festival Flamenco On Fire en Radio 3

La octava edición del festival Flamenco On Fire se ha celebrado en Tudela y Pamplona del 25 al 29 de agosto. Además de los denominados "grandes conciertos", celebrados sobre todo en el Auditorio de Baluarte, plazas, balcones y otros espacios públicos de ambas localidades se han colmado de artistas flamencos.

Este año la temática del festival ha planteado una pregunta, ¿Qué es flamenco?. No es siempre fácil la respuesta pero podemos buscarla en el especial que vamos a emitir en la medianoche del viernes 3 de septiembre en Radio 3 donde una variedad de estilos, propios y próximos al flamenco, estarán representados en algunas de las grabaciones realizadas a durante este festival que hemos vivido.

Escucharemos la música en directo de jóvenes promesas como Ángeles Toledano o Juanfra Carrasco, propuestas cercanas al género como Big Lois, Maui, Falete o Buika, clásicos como Dolores Agujetas, Inés Bacán o Pansequito y figuras del momento como Rycardo Moreno, David Carpio, Israel Fernández, Niña Pastori o Diego del Morao.