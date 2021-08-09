Radio 3 te lleva al Sonorama Ribera 2021

El festival Sonorama retoma su actividad y celebra una nueva edición con un cartel formado, casi en su totalidad, por bandas nacionales. Con un abanico sonoro amplio, donde conviven propuestas emergentes con nombres consagrados, el festival de Aranda de Duero (Burgos) sigue apostando por el valor de la música en directo y Radio 3 te acercará todos los conciertos con una programación especial.

Desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de agosto, Nacho Álvaro y Constan Sotoca te acompañarán entre las 21:00h y la 01:00h con todo lo que van a dar de sí los conciertos de Amaral, Vetusta Morla, Anni B Sweet, Cala Vento, Nach, El Kanka o Ginebras entre otros. Son solo algunas de las propuestas que sostienen una cita que se suspendió el año pasado y que regresa con medidas de seguridad, aforo reducido y un objetivo: la cultura es segura.

Disfruta de uno de los festivales del verano desde tu emisora favorita: Radio 3.