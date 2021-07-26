Sweet California: "Volvemos más empoderadas y fuertes que nunca"

Nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE han estado con las cantantes del grupo Sweet California. Han presentado su última canción "Whisper", un tema que supone un punto de inflexión en su carrera. Más empoderadas y fuertes que nunca nos han desvelado alguno de los secretos de su próximo disco: "Teníamos muchas ganas, esta pandemia nos ha tenido encerradas y queremos subirnos a los escenarios", han asegurado.

Un año lleno de cambios Sonia Gómez, Alba Reig y Tamy Nsue vuelven tras un año y medio de parón. Es el momento en el que recuperan esas canciones del principio: "Desde un primer momento nunca dijimos que no a ningún idioma. Volvemos con pop dance. Tiene mucha metáfora, esas rejas que aparecen y de la que hablamos, son una metáfora. Tuvimos que hacer cambios internos en el equipo para empezar a mostrarnos como somos nosotras". Una pandemia que les ha cambiado su manera de ver la vida y de mostrarse al mundo: "El confinamiento ha servido para liberarnos a todas. Pero también hemos tenido muchos "peros" porque tuvimos que cancelar un tour y fue lo más duro. Todo tiene su recompensa. Cuando tocas fondo, naces y sales", le han relatado a nuestro compañero Imanol Durán. En el videoclip vemos mucho empoderamiento y cómo cada uno entra en su mundo interior: "Queríamos romper con eso y no ir iguales vestidas, por ejemplo, porque cada una somos diferentes. Cuando empezamos éramos muy jóvenes teníamos 20 años, han pasado nueve años. Hemos aprendido de la industria y creo que no hay nadie mejor que nosotras que conozca el proyecto. Además, decidimos tomar las decisiones nosotras mismas. Muchas veces te da cosa, te enfrentas a preguntas y ahora te vas haciendo más mayor y llevas más responsabilidades", ha confesado nuestras invitadas.