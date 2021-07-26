Sweet California: "Volvemos más empoderadas y fuertes que nunca"
- Nos presentan "Whisper", una canción que marca una nueva etapa del grupo centrada en el dance pop
- "No hay nadie mejor que nosotras que conozca el proyecto", han asegurado
Nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE han estado con las cantantes del grupo Sweet California. Han presentado su última canción "Whisper", un tema que supone un punto de inflexión en su carrera. Más empoderadas y fuertes que nunca nos han desvelado alguno de los secretos de su próximo disco: "Teníamos muchas ganas, esta pandemia nos ha tenido encerradas y queremos subirnos a los escenarios", han asegurado.
Un año lleno de cambios
Sonia Gómez, Alba Reig y Tamy Nsue vuelven tras un año y medio de parón. Es el momento en el que recuperan esas canciones del principio: "Desde un primer momento nunca dijimos que no a ningún idioma. Volvemos con pop dance. Tiene mucha metáfora, esas rejas que aparecen y de la que hablamos, son una metáfora. Tuvimos que hacer cambios internos en el equipo para empezar a mostrarnos como somos nosotras".
Una pandemia que les ha cambiado su manera de ver la vida y de mostrarse al mundo: "El confinamiento ha servido para liberarnos a todas. Pero también hemos tenido muchos "peros" porque tuvimos que cancelar un tour y fue lo más duro. Todo tiene su recompensa. Cuando tocas fondo, naces y sales", le han relatado a nuestro compañero Imanol Durán.
En el videoclip vemos mucho empoderamiento y cómo cada uno entra en su mundo interior: "Queríamos romper con eso y no ir iguales vestidas, por ejemplo, porque cada una somos diferentes. Cuando empezamos éramos muy jóvenes teníamos 20 años, han pasado nueve años. Hemos aprendido de la industria y creo que no hay nadie mejor que nosotras que conozca el proyecto. Además, decidimos tomar las decisiones nosotras mismas. Muchas veces te da cosa, te enfrentas a preguntas y ahora te vas haciendo más mayor y llevas más responsabilidades", ha confesado nuestras invitadas.
Sus otros grandes éxitos
Este último tema se publicó el 3 de junio y ya tiene casi dos millones de visitas en Youtube: "Estamos super agradecidas ha pasado mucho tiempo y hemos tenido una gran acogida. "Whisper" es susurro como decir vamos por lo "bajini" pero en realidad lo gritamos".
También han recordado el gran éxito de "Loca", otro de sus grandes canciones, y a pesar de que su próximo disco está al caer no han querido adelantarnos nada. Por aquí te dejamos este temazo con el que triunfaron para que puedas mover las caderas tanto como nosotros.
"Este verano vamos a tener que trabajar pero muchas horas", han relatado. En el año 2013 pusieron voz a la canción con toque infantiles llamada "Inmortales", lo han recordado entre risas: "Notamos diferencia en las voces, incluso no estaba Tamy. Pienso en los directos y era increíble esta canción. Y debido a la pandemia lo echamos de menos, lo que sentíamos con el público". ¿Te acuerdas del tema del que hablamos? Por aquí te lo dejamos para refrescarte la memoria.
También ha cambiado su imagen angelical, y los temas han sufrido una transformación: "Evitamos ciertas frases porque no iba dirigido a ese público, pero hemos vuelto al pop internacional con el que nacimos. Ha cambiado ciertas colaboraciones que no queremos hacer para que no nos encasillen, pero musicalmente siempre hemos estado muy contentas", han concluído.
Además, nos han asegurado que tienen preparadas más canciones que verán la luz dentro de poco y ese proyecto de disco que tantas ganas tienen de sacar. Mientras tanto no pararemos de bailar ese "Whisper" que nos han presentado.