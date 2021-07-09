Volvemos al Festival Cruïlla en Barcelona

Han sido meses de sequía musical, meses en los que hemos visto caer la programación de conciertos en directo y como no la de los grandes festivales. Por esta razón la posibilidad de poder a volver a vivir esas comuniones socio-musicales que son los “Festis” es motivo de alegría y celebración que pocos quieren perderse.

Tras el Vida que tuvo lugar este pasado fín de semana, llega ahora el momento de uno de los acontecimientos que más apreciamos en Radio 3, el CRUïLLA. Festival urbano y ecléctico por excelencia, el Cruïlla ha formado parte de la plataforma Festivales x la Cultura Segura que propició aquel primer ensayo clínico celebrado en el Palau Sant Jordi y protagonizado por Love of Lesbian que pudisteis seguir en directo por Radio 3 y donde se sentaron las bases de cómo se podían organizar eventos multitudinarios con medidas de seguridad sanitarias.

Esas medidas de seguridad van a ser seguramente estrellas de cartel del Cruïlla, ( los test de Antígenos, las mascarillas, el gel hidroalcohólico ), van a disputarles el sitio a Amaral, Natos y Waor, Ana Tijoux, Lágrimas de Sangre, Izal, Carolina Durante, y un largo etc.

Desde el jueves y hasta la madrugada del domingo, rap, rock, pop, ritmos latinos sonarán en un festival, el Cruïlla , que, a pesar de estar acostumbrado a reinventarse va a vivir una de sus mayores experiencias. Radio 3 estará en el Cruïlla el jueves, viernes y también el sábado de 21 a 01 h. Podrás escuchar a Rayden, La Casa Azul, Carolina Durante, Iseo & Dodosound, Kase O.

Nos encantará compartir de nuevo el espíritu del Cruïlla en Radio 3.