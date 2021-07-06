Azkena Rock celebra en otoño su Edición Especial 2021

Azkena Rock presenta su Edición Especial 2021, una versión diferente, adaptada a los tiempos que corren, pero con el espíritu de siempre: representar las diferentes corrientes del rock'n'roll, desde rock, punk o rockabilly, tanto con nombres consagrados como con voces más jovenes.

Durante 10 días, empezando el 22 de septiembre y finalizando el 3 de octubre de 2021, las guitarras se adueñarán del Iradier Arena, que acogerá a un total de 21 artistas entre los que destacan nombres emblemáticos del rock estatal como Loquillo, El Drogas, M Clan, Los Enemigos o Lendakaris Muertos, junto a jóvenes valores como Los Zigarros, Carolina Durante, Los Estanques o Liher.