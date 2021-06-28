Vuelven los festivales, vuelve el Vida a Radio 3

Tras un año de silencio en los festivales, las principales citas con el directo en nuestro país comienzan a reactivar sus ediciones de 2021 y 2022. El festival VIDA ya se había convertido en el arranque de la temporada y este año, además, marca el regreso a una cierta normalidad para las apuestas musicales multitudinarias.

Radio 3, aliada de la música en directo en todos sus formatos, estará presente en este reencuentro de los fans con los escenarios. Será en la séptima edición del festival de Vilanova i la Geltrú, aplazada en 2020 por el coronavirus y que finalmente tendrá lugar este mes de julio.

La música volverá al recinto mágico del VIDA donde confluyen naturaleza, arte y cultura. Radio 3 te contará sus conciertos más importantes, en directo, el viernes 2 y el sábado 3 de julio a partir de las 21h. Será el momento de volver a disfrutar en directo de los conciertos de Love of Lesbian, Hinds, Joe Crespúsculo, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Mujeres, Sen Senra o Melenas, entre otros muchos.

Los conciertos será de pie y los asistentes, la organización y los artistas tendrán que pasar un test de antígenos nasal para poder acceder cada día al recinto del festival. Dentro del recinto y durante el transcurso del festival se deberá portar mascarilla FFP2 que facilitará la organización.

Vuelve a sentir la emoción de los festivales. Vuelve a vivir la comunión de la música en directo. Vuelve al Vida con Radio 3.