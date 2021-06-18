Azkena Rock celebrará sus 20 años con los más grandes del rock
RTVE.es
En el día en el que se hubieran abierto las puertas del ARF 21, el festival anuncia los primeros nombres que se darán cita en Mendizabala el 16, 17 y 18 de junio de 2022.
El festival celebrará su 20º aniversario con artistas de la talla de Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris, o una pionera del rock como Suzi Quatro, y bandas especialmente queridas por el público del festival como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano. Son solo algunas de la larga lista de estrellas del rock que pasarán, la mayoría en fecha exclusiva, por una edición especial de 3 días de música en un regreso a las raíces del festival.