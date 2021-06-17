Raphael, Shirley Manson y Mala Rodríguez confirmado en el BIME PRO 2021

Tras un año y medio desarrollando los negocios internacionales desde la virtualidad, el próximo mes de octubre, Bilbao acogerá el gran reencuentro entre las industrias musicales de Europa y América Latina EL 27, 28, 29 de octubre 2021 en Bilbao.

En esta edición tendrá especial protagonismo la industria latinoamericana que, como antesala a BIME Bogotá en Abril de 2022, estará representada por una amplia delegación de profesionales del otro lado del Atlántico.

El programa estará encabezado por Raphael, Shirley Manson, la reconocida cantante y compositora de Garbage quien recientemente ha publicado disco y ha sido elegida como embajadora de Keychange para liderar la lucha por la igualdad de género en la industria musical y Mala Rodríguez, ganadora del Latin Grammy por “Mejor disco” y “Mejor canción” de música urbana, Premio MTV Latinoamérica y Premio Nacional de Músicas Actuales.

Este año BIME PRO será sede de la primera edición del Music Equality Forum y del primer Congreso de la Edición Musical.