Rels B cierra la programación de Las Noches de Río Babel

El Festival Río Babel, que se celebrará en forma de ciclo de conciertos este año en el Wanda Metropolitano durante el mes de julio, cierra su programación incorporando la actuación de Rels B al cartel.

Las Noches de Río Babel nacen con la intención adaptar la experiencia del festival madrileño a un formato y espacio único, que fomente la recuperación de la actividad y propuestas culturales de la ciudad, en un entorno seguro.

Su nueva localización, dentro del Estadio Wanda Metropolitano, cuenta con un aforo entorno a las 5.000 pax. Un recinto al aire libre, seguro.