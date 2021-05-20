Un Especial España en La Mar de Músicas 2021

La Mar de Músicas ha desvelado su cartel para 2021. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, celebrará en su 26ª edición un Especial España, que tendrá como protagonistas a la nueva generación de músicos que se acercan a la tradición desde la vanguardia.

Entre ellos, artistas que hicieron de la música popular su fuente de inspiración: Baiuca, Los Planetas junto a Niño de Elche, Califato 3/4, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Kiko Veneno, Raül Refree, Silvia Pérez Cruz, Queralt Lahoz, María José Llergo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Rodrigo Cuevas, Maria del Mar Bonet, Fuel Fandango...

El Especial España acogerá otros conciertos que, si bien no tienen su mirada puesta en la raíz, sí muestran el presente de la música española: Travis Birds, Sen Senra o Rigoberta Bandini.

También pasarán por los escenarios de La Mar de Músicas 2021 artistas flamencos como la cantaora Rocío Márquez, el guitarrista Antonio Rey y el cantaor Israel Fernández, acompañado para su concierto en Cartagena por Diego del Morao.

En total, 36 grupos actuarán en Cartagena entre el 16 y el 24 de julio. Entre ellos también estarán Vicente Navarro, Tanxugueiras, María Rodés, Tarta Relena, Verde Prato, Los Hermanos Cubero y relevantes nombres internacionales: el uruguayo Jorge Drexler, premio La Mar de Músicas 2021, la francesa Yseult, la mexicana Silvana Estrada y los norteamericanos Rufus Wainwright y Ben Harper.