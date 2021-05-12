Radio 3 celebra el Día Internacional de los Museos

Este año podremos disfrutar del Día Internacional de los Museos de una forma muy especial. Lo vamos a celebrar en el Museo Reina Sofía.

En esta edición lo haremos en sus salas, entre sus obras de arte, y tendremos actuaciones musicales en formato exclusivo para un día excepcional.

La fiesta de Radio 3 en el Museo Reina Sofía este año tendrá un formato muy diferente, con limitación de aforo, pero sin límite a la pasión por la cultura y el arte.

Programación especial de Radio 3 por el Día de los Museos 2021

Será el lunes 17 de mayo, entre las 18 y las 20 horas y podrás seguirlo en directo en la FM y en streaming de vídeo en la web, en la sección de 'directos' de nuestra aplicación exclusiva y en nuestras principales redes sociales.

Una programación especial presentada por Paula Quintana y Leyre Guerrero y con las actuaciones en directo de Rozalén, La Bien Querida, Mikel Erentxun, Ángel Stanich y Sidonie. Todos ellos cantando frente a algunas de las mejores obras del Museo Reina Sofía.

Radio 3 con la cultura, con la música de calidad. Celebra con nosotros el Día de los Museos .