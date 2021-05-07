Vetusta Morla, Love Of Lesbian y Nathy Peluso encabezan el VIDA 2021

El nuevo cartel del VIDA 2021 incorpora nuevas confirmaciones como Love of Lesbian, Nathy Peluso, Hinds y Joe Crepúsculo, entre otros. Nombres que se añaden a los artistas ya confirmados como Vetusta Morla, Stay Homas, Sen Senra, Rigoberta Bandini, Clara Peya, Maria Arnal i Marcel Bagés, Ferran Palau y muchos más.

El cartel de este año quedará totalmente completo con la programación electrónica dentro del marco del VIDA Club y la programación en la Daurada Beach Club que se anunciarán próximamente.