Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux y Tom Walker confirmados para Cruïlla 2021

Unos días después de conocerse los resultados del concierto de Love of Lesbian que demostró la efectividad de las medidas de sanidad tomadas y que permitieron a 5000 asistentes disfurtar con toda seguridad de un concierto sin distancia social, el festival Cruïlla sigue sumando motivos para acudir a la próxima edición del Festival Cruïlla que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona al incorporar a cinco nuevos artistas a su cartel.

Los madrileños Izal, el dúo Amaral, Carolina Durante -quienes realizarán uno de sus primeros concierto des del inicio de la pandemia- la cantautora Ana Tijoux y Tom Walker acudirán a la cita con sus fans en el marco del festival Cruïlla.

Estos artistas se suman a los ya anunciados comoTwo door Cinema Club, Editors, Kase.O, Natos y Waor, Morcheeba, Manel, o Dorian entre muchos otros.