Zahara estrena su nuevo álbum con Radio 3 Extra

“Hace casi dos años ya sabía que mi próximo disco se llamaría Puta y que cerraría la trilogía que empezó con Santa“.

Así fue como Zahara anunció el nombre de su nuevo álbum. La cantante dice que quería hacer un disco con el que, solo con leer su título, se sintiera la incomodidad con la que tienen que vivir las mujeres. Un disco que habla de esas historias de dolor y culpa que podrás descubrir den Radio 3, desde un lugar, muy especial, el Jardín Botánico de Madrid, este jueves 29 de abril a las 18 h. , en un programa en programa en direccto presentado por Virginia Díaz y Julio Ródenas.

Lo podrás disfrutar vía streaming a través de la web y la App de Radio 3 y también estará abierto a una audiencia muy exclusiva y limitada. Para conseguir una de las invitaciones debes enviar un correo a participaradio3@rtve.es en el que se incluya tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto.

De entre todos los correos recibidos sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al recinto

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