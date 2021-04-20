Radio 3, premiada en los TM Broadcast España

RTVE ha sido galardonada en los Premios TM Broadcast España, medio líder del sector audiovisual en nuestro país, en tres categorías: mejor producción técnica informativa, mejor producción técnica de entretenimiento y mejor producción técnica de ficción. También ha recibido una mención especial del jurado por el primer directo de televisión 5G “puro” del mundo.

La realización y retransmisión de ‘La radio es sueño’, un radioteatro de Radio 3 utilizando edgecomputing , ha sido doblemente premiada en las categorías mejor producción técnica de entretenimiento y mejor producción técnica de ficción. Fue la primera que se realizó utilizando la tecnología de edgecomputing, que brinda en tiempo real el ancho de banda y la baja latencia de entre 3-5 milisegundos, precisando servicios y aplicaciones como vídeo 8K, la realidad virtual y aumentada o la robótica.

Especiales Radio 3 VÍDEO: La Radio Es Sueño rtve play

El premio a la mejor producción técnica informativa ha sido para la retransmisión en 5G, multicámara y realización cloud de un evento del Parlamento Europeo que realizó RTVE en diciembre de 2019. Empleó red y medios 5G proporcionados por Vodafone, cubriendo así la jornada ‘Ventajas y riesgo del 5G en el sector audiovisual’. El encuentro fue organizado por el Parlamento Europeo y la Academia de Televisión.

Por último, RTVE se ha llevado la mención especial del jurado en la categoría mejor proyecto de Innovación por realizar el primer directo 5G “puro” del mundo . La emisión se efectuó desde Valencia dentro del EuCNC 2019 y 7th Global 5G Event, y se hizo con la participación de los Centros Territoriales de Castilla la Mancha y Valencia.