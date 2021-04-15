Radio 3 Extra estrena 'Y a mí qué me cuentas'
- Un podcast de entrevistas sin reloj ni cuarta pared
- La primera entrega la protagoniza Bárbara Lennie
- Escucha una nueva entrega todos los jueves en exclusiva en Radio 3 Extra
'Y a mí qué me cuentas' iba a ser el típico programa de entrevistas, pero en el montaje se nos cayó la cuarta pared. Por eso, los oyentes que pinchen en el podcast no solo escucharán lo que se dice ante el micrófono, sino también lo que les dice de tú a tú la entrevistadora, Carolina Alba, y lo que se le pasa por la cabeza.
Sus primeras impresiones, las dudas y pensamientos que la asaltan cuando está sentada frente a algunas de las personalidades más importantes de la cultura, las artes y la sociedad de nuestro país. Con ella hablarán como solo lo hacen para Radio 3 Extra, sin cortapisas ni reloj.
Escucha el primer capítulo
La primera entrega la protagoniza la actriz Bárbara Lennie, que se sorprende de su imagen de chica misteriosa y nos habla de cine y de teatro, por supuesto, pero también de sus recuerdos de infancia en Argentina, del pasado clandestino de sus padres, de su interés en hacer películas de acción y de cómo se hizo su característica cicatriz.
Los podcasts tendrán una periodicidad semanal, se publicarán los jueves y solo estarán disponibles en la web y la app exclusiva de Radio 3 dentro de la oferta de Radio 3 Extra.