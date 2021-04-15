Radio 3 Extra estrena 'Y a mí qué me cuentas'

'Y a mí qué me cuentas' iba a ser el típico programa de entrevistas, pero en el montaje se nos cayó la cuarta pared. Por eso, los oyentes que pinchen en el podcast no solo escucharán lo que se dice ante el micrófono, sino también lo que les dice de tú a tú la entrevistadora, Carolina Alba, y lo que se le pasa por la cabeza.

Sus primeras impresiones, las dudas y pensamientos que la asaltan cuando está sentada frente a algunas de las personalidades más importantes de la cultura, las artes y la sociedad de nuestro país. Con ella hablarán como solo lo hacen para Radio 3 Extra, sin cortapisas ni reloj.