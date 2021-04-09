El rockumental: un género vivo

¿Es el documental musical un subgénero gestado desde su visión más comercial? ¿Podemos acotar su definición? ¿Está destinado a su proyección únicamente en festivales o la llegada de las plataformas de contenidos en streaming han supuesto un soplo de aire fresco?.

En este programa de Utopías moderado por Alex Gara charlamos sobre el rockumental, un tipo de documental que aun siendo prolífico y contando con gran aceptación entre el público no está todo lo bien estudiado y documentado que debería.

Participan en la charla:

- Martin Page: Fotógrafo, podcaster y director de la iniciativa Sound And Vision Filmoteca que combina conciertos y documentales musicales en el mismo espacio.

- Gervasio Iglesias Macías: director ejecutivo de La Zanfoña Producciones y miembro de la Academia Europea de Cine y de la Academia de cine de España. También ha producido varios documentales musicales como 'El underground: la ciudad del arcoíris' y 'Omega'.

- Alan Queipo: Comunicador, director del sello Raso Studio, colaborador de Radio Gladys Palmera y un gran conocedor de este género.