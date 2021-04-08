Descubre en directo el nuevo álbum de Love of Lesbian en un especial de Radio 3.

Cinco años después de "El poeta Halley", Love of Lesbian presentan nuevo disco: "V.E.H.N"., acrónimo de Viaje Épico Hacia la Nada. El décimo álbum de Love Of Lesbian llega el día 16 de abril pero Radio 3 te brinda la posibilidad de escucharlo, en exclusiva, antes.

El 14 de abril, a las 21h, te ofreceremos un programa especial con Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet para descubrirte el contenido de uno de los discos más esperados del año. Conducido por Virginia Díaz y Julio Ródenas.

Love Of Lesbian nos presentarán en directo sus nuevas canciones y charlaremos con ellos a propósito de todo lo que hay detrás de ese nuevo trabajo. Un programa especial que podrás seguir en directo en Radio 3 a través de la FM, en radio3.es y en nuestra app exclusiva.

Además, el especial estará abierto a una audiencia muy exclusiva, limitada por el espacio y las circunstancias actuales. Solo diez oyentes tendrán la posibilidad de acudir en persona y serán el público de este especial en los estudios de Radio 3 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Para conseguir una de ellas debes enviar un correo a participaradio3@rtve.es en el que se incluya tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al recinto.

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