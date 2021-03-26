Concierto piloto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El mundo de la música en directo e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la comunidad científica se han unido para celebrar un gran concierto en directo: el de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Organizado por Festivales por la Cultura Segura y el Hospital Germans Trias i Pujol, este concierto piloto permitirá que el próximo sabado 27 de marzo se realice en Barcelona una nueva prueba para garantizar la seguridad en conciertos de gran formato. El Palau Sant Jordi acogerá la actuación de Love of Lesbian vez reuniendo a 5.000 personas que no tendrán que guardar distancia de seguridad.

El estudio, de nuevo monitorizado por científicos del Hospital Germans Trias i Pujol, se basará en tres acciones:

El mismo día se realizará un cribado mediante test de antígenos a los asistentes en tres salas de conciertos de la ciudad condal. Se garantizará la calidad del aire del Sant Jordi, que se situará en 350 partículas por millón de CO2, lo que implica que la calidad del aire será al menos igual a la del exterior. Todos los asistentes deberán utilizar una mascarilla FFP2 que se les entregará en la entrada, a fin de homogeneizar esta medida de protección entre el público.

Radio 3, medio colaborador de esta experiencia piloto, emitirá en directo un especial desde el Palau Sant Jordi a partir de las 19:00h del sábado 27 de marzo. Con la música en vivo de Love of Lesbian y el deseo de que pronto, cuanto antes, la música regrese a los escenarios con todas las garantías sanitarias.