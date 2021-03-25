Culturas árabes y mediterráneas en tiempo de pandemia

El Mediterráneo vive tiempos de dificultad con la triple crisis en la que estamos inmersos. Cada vez más personas se ven obligadas a huir de sus casas y pierden la vida en el mar buscando refugio. Refugiadas climáticas, gobiernos marcados por primaveras árabes todavía activas, extremismos islamistas, mujeres que se organizan en feminismos con sus diferentes visiones del islam...

En este programa de Utopías, presentado por Pilar Sampietro, analizamos términos y culturas muy diversas para buscar la realidad que ahora viven los países árabes mediterráneos.

Contamos con Jordi Esteva, escritor y fotógrafo, autor de libros como Los árabes del mar; Xavier de Luca, historiador del arte, fundador de la Asociación Jiser de intercambio y culturas mediterráneas; y Didac P. Lagarriga, poeta, escritor y editor de Oozebap, desde donde traduce libros que nos ayudan a entender la mirada del otro.

Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.