Tomavistas celebrará en mayo su ciclo Extra

La pasada semana la organización de Tomavistas anunciaba que posponía su sexta edición hasta 2022. Pero no todo son malas noticias porque el festival madrileño ha conseguido salvar su edición Extra.

Virginia Díaz adelantaba el anuncio de este nuevo ciclo en '180 Grados'. Tomavistas Extra vuelve este 2021 al Parque Enrique Tierno Galván de Madrid donde acogerá las actuaciones de 16 bandas y artistas nacionales, los días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2021.

La programación completa incluye los nombres de María Arnal i Marcel Bagés, Le Parody, Triángulo de Amor Bizarro, The Parrots, La Bien Querida, Melenas, Califato 3/4, Vera Fauna, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Los Estanques, El Columpio Asesino, El Último Vecino, Novedades Carminha, Mujeres, Cupido y Confeti de Odio.