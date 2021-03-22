10 postales sonoras que hablan sobre mujeres compositoras

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha ofrecido, a sus emisoras asociadas, una serie de postales sonoras dedicadas a distintas compositoras. A lo largo de este lunes 8 de marzo, estas píldoras se podrán escuchar dentro de la programación habitual de Radio Clásica, en programas como: Divertimento, Sinfonía de la mañana, Música a la carta, Longitud de onda, A través de un espejo, Pangea, La hora azul, Café Zimmermann, Programa de mano y Músicas con alma.

Estas postales sonoras tienen como protagonistas a algunas de las grandes compositoras de todos los tiempos, procedentes de distintas partes del mundo como Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Barba Strozzi, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Ethel Smyth, Hilda Sehested, Lili Boulanger, Sofía Gubajdulina o Kaika Saariaho.

Cuando se habla de las mujeres que han compuesto música clásica, se suele decir que apenas hay donde elegir. Eso no es cierto, lo que ocurre es que la historia no ha recogido sus historias. Aquí tienes la de 10 de ellas.

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