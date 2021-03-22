80 años de la Orquesta Nacional de España

El 3 de marzo de 1942, se estrenó oficialmente la Orquesta Nacional de España, a las órdenes de Pedro de Freitas Branco, con un programa formado por la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart y el Tricornio de Falla.

Radio Clásica ha querido adelantarse a su 80º aniversario para celebrar y recordar los grandes hitos de esta formación. Durante el mes de febrero, Arturo Reverter ha recorrido la trayectoria de la formación en Temas de música. A lo largo de una serie de 8 programas, Reverter ha recordado los nombres y sonoridades de los grandes intérpretes, solistas y directores que han pasado por este organismo. Nombres históricos de la música en España que nos han llevado de viaje por lo que ya es, prácticamente, un siglo de historia. Entre estos nombres encontramos a maestros como Carl Schuricht, Rafael Frühbeck de Burgos o Mario Rossi, y a intérpretes como Alicia de Larrocha o Montserrat Caballé.

Embárcate en esta ruta, desde la primera mitad del siglo XX al primer cuarto de siglo XXI, a través de las músicas que han envuelto a la Orquesta Nacional. Encuentra cada historia y cada detalle en los ocho capítulos de este monográfico interactivo.

Temas de música se emite los sábados y domingos a partir de las 15h (CET), en Radio Clásica.