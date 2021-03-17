El Festival de Músiques Disperses 2021, en Radio 3
- Sábado 20 de marzo de 9.00h a 10.00h de la mañana en Radio 3
- Con las actuaciones de Pau RIba, Pigmy o Cánovas, Adolfo y Guzmán
Hace un año, el Festival de Músiques Disperses fue uno de los primeros en tener que suspender su celebración. Todo fue tan rápido e imprevisto que algunas de las bandas participantes, como los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, recibieron la noticia cuando estaban cargando la furgoneta para dirigirse a Lleida.
Este 2021 la pandemia sigue estando entre nosotros pero la organización del MUD ha puesto todo su empeño en poder ofrecer un festival que, desde sus inicios, se ha caracterizado por huir de los cánones establecidos y del mainstream musical.
Con el folk en sus más diferentes vertientes como protagonista, el MUD nos ha devuelto en sus consecutivas ediciones a grandes del género como Fairport Convention, Elliot Murphy, Donovan o Robin Hitchcock. Gracias al MUD descubrimos a Omar Souleyman, Sonido Gallo Negro o Ouzo Ba zooka, y también vimos dar los primeros pasos a Los Hermanos Cubero, Maria Arnal i Marcel Bagés o Ferrán Palau.
Festival MUD 2021 en Radio 3
Este pasado fin de semana, el MUD de Lleida nos ofreció una edición más reducida de lo habitual pero no menos interesante: Pau Riba, muy bien acompañado por The Mortimers, desgranó los temas de uno de los discos más folk y lisérgicos de la historia musical del país: Dioptria, un trabajo publicado hace ahora 50 años y que ha supuesto la punta de lanza de muchos de los sonidos actuales. Un disco que, como demostró Pau Riba el pasado viernes en el Café del Teatro de Lleida, conserva total vigencia.
Pigmy, el que fuera cantante de Carrots, volvió a demostrar su fidelidad al festival. Actuó en la segunda edición, lo ha hecho a posteriori y esté fin de semana acudió a la cita con su nuevo trabajo discográfico, Manifestación, una obra donde los sonidos folk y psicodélicos son protagonistas.
Como colofón, unos clásicos: Cánovas, Adolfo y Guzmán se encargaron de recordarnos aquellos sonidos que fueron banda sonora de la Transición. C.R.A.G, como se conocía a Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, fueron los autores de temas tan populares en su momento como “Señora azul “o “Solo pienso en ti”.
Momentos mágicos que recordaremos este sábado 20 de marzo de 9.00h a 10.00h de la mañana en Radio 3. La vuelta de nuestra emisora al Festival MUD de Lleida nos hace pensar que estamos ya al final de un mal sueño. ¡Viva la música!