El Festival de Músiques Disperses 2021, en Radio 3

Hace un año, el Festival de Músiques Disperses fue uno de los primeros en tener que suspender su celebración. Todo fue tan rápido e imprevisto que algunas de las bandas participantes, como los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, recibieron la noticia cuando estaban cargando la furgoneta para dirigirse a Lleida.

Este 2021 la pandemia sigue estando entre nosotros pero la organización del MUD ha puesto todo su empeño en poder ofrecer un festival que, desde sus inicios, se ha caracterizado por huir de los cánones establecidos y del mainstream musical.

Con el folk en sus más diferentes vertientes como protagonista, el MUD nos ha devuelto en sus consecutivas ediciones a grandes del género como Fairport Convention, Elliot Murphy, Donovan o Robin Hitchcock. Gracias al MUD descubrimos a Omar Souleyman, Sonido Gallo Negro o Ouzo Ba zooka, y también vimos dar los primeros pasos a Los Hermanos Cubero, Maria Arnal i Marcel Bagés o Ferrán Palau.