Radio Exterior de España, emisiones en Onda Corta

Frecuencias Radio Exterior de España rne audio

Radio Exterior de España, el canal internacional de RNE, emite su programación de lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio e Índico, desde las 15 horas hasta las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, de 17 a 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio e Índico, 15.520 Khz, banda de 19 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmite en onda corta, de lunes a viernes, de 18 a 02 horas UTC, es decir, de 20 a 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros.

Los sábados y domingos, transmite su señal de 14 a 22 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora oficial española. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte, 17.855 Khz, banda de 16 metros.

- Oriente Medio e, Índico, 15.520 Khz, banda de 19 metros.

Además de las ocho horas diarias de transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación ininterrumpida de 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:

Eutelsat Hotbird 13B: frecuencia 12.302.88 MHz. Polarización vertical.

Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

Intelsat Galaxy 23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 28 de marzo de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.