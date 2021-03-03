Bandas sonoras de los Goya 2021

¿Este sábado 6 de marzo, se celebrará la gala del cine español, los Premios Goya 2021. Este año, por las circunstancias sanitarias, se hará una gala especial para poder mantener las medidas pertinentes, sin embargo, no se dejará de lado la espectacularidad correspondiente a este evento.

En esta 35ª edición de los premios de la Academia de Cine tendremos como anfitriones al actor Antonio Banderas junto con la periodista María Casado. La celbración contará con actuaciones musicales de la talla de Vanesa Martín, Nathy Peluso o Aitana, pero también lo hará con actuaciones humorísticas como la del imitador Carlos Latre. Además, se prevee la conexión con grandes figuras del cine internacional, algunos de los nombres confirmados son Robert de Niro, Dustin Hoffman, Charlize Theron o Emma Stone.

La música clásica no se dejará de lado ya que una de las actuaciones esperadas es la de la Sinfónica de Málaga que, bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich, rendirá tributo al gran compositor, recientemente fallecido, Ennio Morricone.

Las bandas sonoras nominadas son las de las películas Akelarre, Adú, El verano que vivimos y Baby. Descubre cómo suena cada una de ellas en este interactivo y elige tu favoria ¿Quién se llevará la estatuilla?

Como siempre, podrás seguir la gala en La 1 de TVE, a partir de las 22h (CET). Conoce todos los detalles de la fiesta del cine español aquí.