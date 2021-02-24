María Arnal i Marcel Bagés en directo con Radio 3 Extra en el Museo del Prado
- El dúo presentará su nuevo disco, 'Clamor, en la sala de 'El Jardín de las Delicias' de El Bosco en el Museo del Prado.
- El viernes 5 de marzo a las 20h. Podrás seguirlo en videostreaming en la web de Radio3 y en nuestra App
El poder visionario permite reinterpretar lo que ya existe con imaginación y valentía. El Bosco añadió provocación a la hora de crear su Jardín de las Delicias. María Arnal i Marcel Bagés aportan su particular pasión para crear ‘Clamor’, su nuevo álbum, que presentarán en directo en el Museo del Prado, frente al icónico tríptico.
Será el próximo viernes, 5 de marzo, en una producción especial de Radio 3 Extra que podrás escuchar desde las 20h en Radio 3 y también ver en videostreaming, en la web y en nuestra app exclusiva.
‘Clamor’ será el segundo disco del dúo catalán. Un álbum que orbita en torno a la idea del deseo, pero que también se pregunta sobre la vulnerabilidad, el futuro, las utopías. Si con su debut, “45 cerebros y un corazón”, María Arnal i Marcel Bagés sacudieron la escena musical con una relectura muy personal (y también política) de la tradición oral, con ‘Clamor’ son ellos quienes construyen nuevos referentes estéticos, sonoros y conceptuales: están escribiendo una tradición del siglo XXI.
Cómo asistir al directo
Podrás descubrirlo el viernes en directo, en un programa muy especial que contará también con unos pocos espectadores presenciales, una audiencia muy exclusiva, limitada por el espacio y las circunstancias actuales. Si quieres obtener una de esas entradas escribe un mail a participaradio3@rtve.es.
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años. Tendrás que incluir tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, lugar de residencia y un teléfono de contacto. De entre todos los correos recibidos, sortearemos las invitaciones. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico y serán, con esa confirmación, los únicos con acceso al recinto.
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