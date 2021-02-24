María Arnal i Marcel Bagés en directo con Radio 3 Extra en el Museo del Prado

El poder visionario permite reinterpretar lo que ya existe con imaginación y valentía. El Bosco añadió provocación a la hora de crear su Jardín de las Delicias. María Arnal i Marcel Bagés aportan su particular pasión para crear ‘Clamor’, su nuevo álbum, que presentarán en directo en el Museo del Prado, frente al icónico tríptico.

Será el próximo viernes, 5 de marzo, en una producción especial de Radio 3 Extra que podrás escuchar desde las 20h en Radio 3 y también ver en videostreaming, en la web y en nuestra app exclusiva.

‘Clamor’ será el segundo disco del dúo catalán. Un álbum que orbita en torno a la idea del deseo, pero que también se pregunta sobre la vulnerabilidad, el futuro, las utopías. Si con su debut, “45 cerebros y un corazón”, María Arnal i Marcel Bagés sacudieron la escena musical con una relectura muy personal (y también política) de la tradición oral, con ‘Clamor’ son ellos quienes construyen nuevos referentes estéticos, sonoros y conceptuales: están escribiendo una tradición del siglo XXI.