Radio 3 en Madrid Design Festival

Se está celebrando la cuarta edición del Madrid Desing Festival. Radio 3, medio oficial de festival, da cuenta de sus actividades a lo largo de sus programas culturales. Espacios como Hoy Empieza Todo 2 o Siglo 21 analizan diferentes ámbitos de esta edición. De manera

significativa Fluido Rosa y Efecto Doppler se realizan desde el propio festival. Concretamente en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, sede principal de Madrid Design Festival.

El programa de este año, desarrollado en las circunstancias especiales que obliga la pandemia, incluye exposiciones, encuentros, talleres y conferencias. En total 183 actividades protagonizadas por 512 diseñadores, especialistas y profesionales del sector. Diseño de producto, gráfico, moda, arquitectura o interiorismo, entre otros campos. Con Valencia como ciudad invitada.