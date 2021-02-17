Dos años después del lanzamiento de su disco, "Adiós Juan Capitán", Gabi Planas presenta este refrescante sencillo producido por José Nortes y con la colaboración de algunos integrantes de Morgan y Salto. Este nuevo corte respira influencias funk y disco, consigue estimular el baile y a la vez despierta un sentimiento melancólico. Sin abandonar los tintes irónicos y las sugerentes melodías que caracterizan al autor, en "Frío" vas a encontrar un oportuno refugio de alegría transmitido a través de un estribillo del que no vas a poder despegarte.

Fotograma de "Frío", el nuevo videoclip de Gabi Planas que estrena Radio 3

Radio 3 estrena este Gabi Planas lyric video en el que Gabi Planas ha rescatado imágenes de la América de los años 50 que sugieren situaciones y acciones que acompañan a la melodía. Imágenes extrañas y divertidas que encajan con el sentimiento que transmite la canción. Un vídeo nostálgico pero a la vez actual en una época en la que todo es frío, medido y planificado.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

6 de marzo Sala Siroco (Madrid)

Doble pase 17:00h y 19:00h