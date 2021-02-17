Una despedida para Joan Margarit

Este martes 16 de febrero, nos ha llegado la triste noticia sobre la muerte de Joan Margarit. El arquitecto y poeta ha fallecido a los 82 años a causa de un cáncer que se le diagnosticó hace menos de un año. El 21 de diciembre de 2020, el escritor recibió el Premio Cervantes 2019 en un acto "íntimo y familiar" en Barcelona, en el que leyó su último poema.

Desde Radio Clásica nos queremos sumar a la multitud de homenajes que se le están dedicando a Margarit, con una selección de programas dedicados a su figura. Para esta ocasión, hemos recuperado una entrevista que se le hizo al poeta en Sinfonía de la mañana y tres ediciones de Músicas soñadas que giran en torno a su obra.

El 25 de enero de 2019, en la sección de Las músicas de... , Radio Clásica tuvo el placer de contar con la presencia Joan Margarit. El poeta, un amante confeso de la música, escogió algunas de sus melodías favoritas para que sonasen durante esta entrevista en la que recitó algunos de sus poemas.

Sinfonía de la mañana Las músicas de... Joan Margarit Escuchar audio

Cálculo de estructuras (2005). Reflexión sobre lo que es y para qué sirve la poesía, advirtiendo de que solo la concisión y la exactitud, aún la diferencian de otras formas de literatura.

Música soñada Música soñada - Ventanas - 14/11/20 rne audio

Margarit encuentra en la poesía una especie de refugio desde donde poder hacer frente a la inhóspita intemperie que nos rodea en nuestras vidas. Un lugar, el de sus poemas, que con generosidad nos ofrece como salvavidas. Nos acercamos a su poesía a través de su libro Casa de misericordia (2007).

Música soñada Música soñada - Casa de misericordia - 23/01/21 rne audio

Música soñada Música soñada - Casa de misericordia (II) - 30/01/21 rne audio