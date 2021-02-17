Una despedida para Joan Margarit
- Recopilamos algunos de los programas dedicados a la figura de Margarit
- Nuestro compañero Sergio Pagán ha querido escribir unas palabras para el poeta
Este martes 16 de febrero, nos ha llegado la triste noticia sobre la muerte de Joan Margarit. El arquitecto y poeta ha fallecido a los 82 años a causa de un cáncer que se le diagnosticó hace menos de un año. El 21 de diciembre de 2020, el escritor recibió el Premio Cervantes 2019 en un acto "íntimo y familiar" en Barcelona, en el que leyó su último poema.
Desde Radio Clásica nos queremos sumar a la multitud de homenajes que se le están dedicando a Margarit, con una selección de programas dedicados a su figura. Para esta ocasión, hemos recuperado una entrevista que se le hizo al poeta en Sinfonía de la mañana y tres ediciones de Músicas soñadas que giran en torno a su obra.
El 25 de enero de 2019, en la sección de Las músicas de... , Radio Clásica tuvo el placer de contar con la presencia Joan Margarit. El poeta, un amante confeso de la música, escogió algunas de sus melodías favoritas para que sonasen durante esta entrevista en la que recitó algunos de sus poemas.
Cálculo de estructuras (2005). Reflexión sobre lo que es y para qué sirve la poesía, advirtiendo de que solo la concisión y la exactitud, aún la diferencian de otras formas de literatura.
Margarit encuentra en la poesía una especie de refugio desde donde poder hacer frente a la inhóspita intemperie que nos rodea en nuestras vidas. Un lugar, el de sus poemas, que con generosidad nos ofrece como salvavidas. Nos acercamos a su poesía a través de su libro Casa de misericordia (2007).
Carta a Joan Margarit por Sergio Pagán
En la muerte de Joan Margarit
Ayer al mediodía, enormes bandos de grullas cruzaban el cielo de Madrid en dirección noreste. Con un clamor de trompetas volaban firmes hacia el lugar. El lugar era la Barcelona de Joan Margarit. Y ellas eran sus versos que volaban a través de cielos, campos y montañas tratando de llegar a tiempo de recoger su alma y transportarla al Olimpo de los grandes hombres, ese lugar en el que moran los seres humanos que con su arte, pensamientos y vida han contribuido a hacer este mundo más habitable.
Joan Margarit nos ha dejado pero sus versos seguirán vagando por el cielo y por la tierra y por el mar. Ese mar al que se acogía con la música.
Al comenzar un concierto de Casa de misericordia, Al comenzar un concierto de Casa de misericordia, por J.M.
Embarcado en la música,
zarpo desde los muelles de la realidad,
oscuro mar adentro.
Pienso, extasiado, que sé adónde me lleva.
La mente, inquieta, al intentar seguirla
choca como una mosca en un cristal.
Con las butacas en la oscuridad,
la orquesta es como un barco que se mueve
con sus brillantes luces en la noche.
Adiós maestro, feliz travesía.