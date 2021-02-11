Rozalén y Fetén Fetén, juntos en La Residencia de Radio 3
- Viernes 12 de febrero entre las 7.00h y las 9.00h de la mañana
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A Coruña ocupa un lugar muy especial en la memoria de Radio 3. Anfitriona del encuentro de grandes artistas que colaboran juntos. Por la ciudad gallega y su "residencia" han pasado artistas tan importantes y populares como Dellafuente con Novedades Carminha, Zahara con Luisa Sobral, o Love of Lesbian con Iván Ferreiro.
Aunque la situación sanitaria en España impide reunir, como es habitual, a público en los Estudios Mans, el proyecto sigue adelante. Radio 3 vuelve a apostar por la música y la cultura en tiempos de COVID-19 y junta a la voz de una generación, Rozalén, y a Fetén Fetén, el dúo que mejor mezcla la música popular y los sonidos contemporáneos.
VIernes 12 de febrero a las 7.00h
El equipo de Hoy empieza todo estará en directo este viernes 12 de febrero desde las 7.00h de la mañana junto a Rozalén, Fetén Fetén y la gente de los Estudios Mans y Fundación Paideia. Una edición de La Residencia diferente a lo habitual pero con el mismo espíritu cultural y musical de todos los años.
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