Rozalén y Fetén Fetén, juntos en La Residencia de Radio 3

A Coruña ocupa un lugar muy especial en la memoria de Radio 3. Anfitriona del encuentro de grandes artistas que colaboran juntos. Por la ciudad gallega y su "residencia" han pasado artistas tan importantes y populares como Dellafuente con Novedades Carminha, Zahara con Luisa Sobral, o Love of Lesbian con Iván Ferreiro.

Aunque la situación sanitaria en España impide reunir, como es habitual, a público en los Estudios Mans, el proyecto sigue adelante. Radio 3 vuelve a apostar por la música y la cultura en tiempos de COVID-19 y junta a la voz de una generación, Rozalén, y a Fetén Fetén, el dúo que mejor mezcla la música popular y los sonidos contemporáneos.