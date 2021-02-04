Arctic Monkeys en concierto histórico

Radio 3 te ofrece un concierto histórico de Arctic Monkeys para celebrar el 15º aniversario de la publicación de 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', el debut de la última gran banda de rock del siglo XXI. Un directo grabado el 6 de julio de 2006 en el Acelerator Festival de Estocolmo y que puedes volver a disfrutar ahora en podcast por tiempo limitado. Este audio solo estará disponible hasta el 11 de febrero.

En esta hora especial vas a poder escuchar también un repaso a los meses previos a la publicación de ese álbum en un recorrido por caras b, versiones y rarezas de la banda de Sheffield que en su día plagaron el MySpace que les impulsó a la fama.

Arctic Monkeys en una imagen promocional de 2006DOMINO