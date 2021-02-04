Arctic Monkeys en concierto histórico
- 'Whatever People Say I Am, That's What I Am Not', el debut de Arctic Monkeys, cumple 15 años.
- Radio 3 te ofrece un concierto histórico celebrado en 2006 y en el que la banda presenta sus primeras canciones
Radio 3 te ofrece un concierto histórico de Arctic Monkeys para celebrar el 15º aniversario de la publicación de 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', el debut de la última gran banda de rock del siglo XXI. Un directo grabado el 6 de julio de 2006 en el Acelerator Festival de Estocolmo y que puedes volver a disfrutar ahora en podcast por tiempo limitado. Este audio solo estará disponible hasta el 11 de febrero.
En esta hora especial vas a poder escuchar también un repaso a los meses previos a la publicación de ese álbum en un recorrido por caras b, versiones y rarezas de la banda de Sheffield que en su día plagaron el MySpace que les impulsó a la fama.
El inicio de todo
Entre la foto que ves más arriba y la que guardas en tu cabeza de Arctic Monkeys han pasado 15 años y un trocito de la historia del rock más reciente. Alex Turner, Matt Helders, Andy Nicholson (después sustituido por Nick O'Malley) y Jamie Cook, cuatro chavales de Sheffield que ya eran conocidos en su ciudad pero que iban a convertirse en una de las bandas de rock más grandes del nuevo milenio.
Lo hicieron con 'Whatever People Say I Am, That's What I Am Not' (Domino), el debut que publicaron el 23 de enero de 2006, la última vez que regalar canciones en Internet y vender discos fueron de la mano. La primera vez (de la que hay constancia escrita) en la que la industria fue por detrás de los fans y fichó una banda que ya tenía todas sus canciones publicadas en un MySpace que ni siquiera gestionaban. Y eso no impidió que fuera y siga siendo el disco debut de una banda británica que más rápido se ha vendido.