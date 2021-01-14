La música india y su influencia en Europa

El pasado año 2020 se cumplió el centenario del nacimiento de un icónico músico indio: Ravi Shankar. Partiendo de ese aniversario, Javier Tolentino, director de El séptimo vicio, coordina y modera una charla en la que se reflexiona sobre la influencia que el histórico sitarista tuvo en los Beatles, a partir de su amistad con George Harrison.

En este nuevo Utopías participan Guillermo Rodríguez, director de La Casa de la India; Luis Delgado, músico y experto en músicas antiguas; Daniel Fernández, músico, miembro de Melange y experto en el uso del sitar en la psicodelia; Nacho Marín, director de programación de la Sala de Exposiciones del Teatro Fernán Gómez de Madrid; y Blanca de la Torre, comisaria de la exposición Indian Odyssey. El universo de Ravi Shankar. Los Beatles en la India.

Escucha Utopías todos los domingos a las 16.00h en Radio 3.