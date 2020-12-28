Cambia de año con Radio3

Este año llega a su fin y ha llegado el momento de decir bien alto, ¡Adiós 2020!. Y lo vamos a hacer en Radio 3 desde las 23:00h del 31 de diciembre con un programa especial conducido por Lola Lara. Hasta las 3:00h. haremos un repaso de este año para olvidar.

Y como en momentos como este lo que más necesitamos es reír, Lola te trae su humor y, por supuesto, mucha música. La mejor música Radio 3 y también las campanadas en directo del reloj de la Puerta de Sol de Madrid para decirle hasta nunca al 2020.

Pero no nos quedamos ahí. A partir de las 3:00h decimos Hola 2021. DJ Pinky, de nuestro programa de música de baile En Orbita, da la bienvenida a este nuevo año con la mejor música Dance, House, Deep House y Nu Disco. Y a partir de las 6:30h irá con una selección de after hour con Neo Soul internacional.

Para terminar, nos propone lo mejor de nuestro Indie Dance hasta las 9:00h. Arrancando el 2021 al estilo Radio3, un año lleno de musica y

de vida.