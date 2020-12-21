Adiós 2020.

Cuando empezó este año que nunca olvidaremos teníamos un montón de planes para compartir nuestra pasión por la cultura y la música. Arrancamos 2020 con toda la ilusión y la energía de un medio tan especial como Radio 3. Acudimos a la feria ARCO, hicimos la fiesta anual de Radio 3 Extra, y de pronto el mundo se paró cuando llegó mediados de marzo.

Zona Extra Zona Extra: VÍDEO: Kase O en la Fiesta de Radio 3 Extra - 21/02/2020 rtve play

Suspendíamos La Radio Encendida, los eventos especiales, el ciclo de debates sobre la cultura que cada año organizamos en el Museo del Prado, los festivales, los especiales de cine, ecología, la celebración del Día de los Museos en el Reina Sofía… había llegado la pandemia, la

tragedia, el dolor, la incredulidad global.

En Radio3 y Radio 3 Extra reforzamos nuestro compromiso durante el tiempo del confinamiento manteniendo toda nuestra programación y aportando contenidos audiovisuales especiales. Investigando nuevos formatos en redes, en la web y la emisión en FM. Apoyando al mundo de la música y a la cultura en un tiempo desolador para ellos. Los festivales que han conseguido seguir adelante con formatos especiales han contado con Radio 3: el Mercat de la Musica de Vic, el BIME de Bilbao o el Monkey Week de Sevilla. Conforme volvía la música en directo, allí ha estado Radio 3, emitiendo actuaciones de León Benavente, de Niños Mutantes o de Joe Crepúsculo.

Especiales Radio 3 Joe Crepúsculo en concierto - 25/11/20 rne audio

Pusimos en marcha nuevos proyectos y programas. Lanzamos un nuevo diseño de la web de Radio 3 Extra donde emitimos con tecnología innovadora un especial de nueva música latinoamericana desde la Casa de América y un formato íntimo con Silvia Pérez Cruz desde el Museo Thyssen. Seguimos creciendo a través de contenidos nuevos y exclusivos para el proyecto #MuyRadio3.

Especiales Radio 3 Especiales Radio 3 - VÍDEO: La nueva música latinoamericana - 30/11/20 rtve play

Un año lleno de desesperanza que se llevó a nuestro compañero Jota Mayúscula.

Ahora se acaba el 2020, deseando que todo vuelva y podamos bailar y abrazarnos pronto. Deseando que el 2021 sea un año lleno de cultura, lleno de música, lleno de vida.

Adiós 2020.